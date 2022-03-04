Зеленский обратился к европейцам с призывом поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией.

Об этом он заявил во время телемоста и обращении к жителям европейских городов, которые приняли участие в акции в поддержку Украины, сообщает УНИАН.

Во время прямого включения из офиса президента Зеленский отметил, что первую минуту своего выступления он отдает увековечению памяти всех погибших украинских военных, спецслужащих, полицейских, разведчиков, пожарных – "тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас, но мы их уже не видим".

"Вторую минуту я хочу предоставить также молчанию – в честь наших гражданских: взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Прошу почтить молчанием их память", – сказал президент Украины.

А третью минуту президент посвятил народам Европы.

"Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это – победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что, если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина падет – рухнет вся Европа. И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас, – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы", – сказал Зеленский.

"Сегодня был саммит NATO, слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран NATO, прекрасно знают планы врага, они также подтвердили, что РФ хочет продолжать наступление…9 дней мы видим жестокую войну: разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей…Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, NATO сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", – сказал Зеленский в видеообращении.

Украинский президент подчеркнул, что страны NATO сами создали нарратив, что закрытие неба над Украиной якобы спровоцирует прямую агрессии РФ против NATO, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

Также он заявил, что альянс NATO должен был думать о людях, и заявил, что "все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также и из-за вас, из-за вашей слабости, вашей разобщенности".

"Все, на что удосужился Альянс на сегодняшний день – это провести через систему своих закупом 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтоб лучше горело. Но он для нас сгорел уже в огне российских войск. Разве такое NATO мы хотели, разве такой Альянс вы строили?", – заявил президент Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что отказавшись сделать бесполетную зону, сегодня руководство NATO дало "зеленый" свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел.

"Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны, страны Альянса: от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу, за наше общее будущее", – сказал Зеленский.

В то же время он выразил благодарность друзьям Украины в NATO, партнерам, которых, по словам президента, в Альянсе большинство.

"И поэтому мы не чувствуем себя в одиночестве, мы продолжаем бороться, мы защитим нашу страну, мы освободим нашу землю благодаря нашим героям", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский призвал мир помочь Украине уберечь опасные объекты от ядерного терроризма российского агрессора: "Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призывали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир не должен наблюдать, а помогать!" Комментируя заявления российских политиков о том, что он якобы покинул Киев, Зеленский сказал: "Каждые два дня появляется информация о том, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из офиса. Вот, видите, я нахожусь здесь, на месте... Никто никуда не сбежал. Поэтому мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем".