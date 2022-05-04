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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 21:37

Арахамия: связь с "Азовсталью" восстановлена, российские войска на территории завода

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Арахамия: связь с "Азовсталью" восстановлена, российские войска на территории завода

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил "Радио Свобода", что удалось восстановить связь с украинскими защитниками Мариуполя, которые блокированы на территории завода "Азовсталь".

Арахамия подтвердил появившиеся ранее сообщения о том, что бои с российскими войсками ведутся уже на территории завода.

Напомним, российские войска штурмуют "Азовсталь" уже второй день, применяя танки, артиллерию, авиацию и военно-морские силы. 4 мая появились сообщения о том, что бои ведутся уже на территории завода. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее сообщал, что с бойцами на "Азовстали" пропала связь.  При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, утверждал 4 мая, что российская армия прекратила штурм "Азовстали", а лишь отвечала на действия украинских сил, подавляя "огневые точки".


Несмотря на заявление Арахамии, наша редакция все еще не может связаться с людьми на территории "Азовстали", которые ранее поддерживали с нами связь.

Накануне мы получили сообщение от одного из медиков, остающихся на территории "Азовстали". По его словам, около 25 медицинских работников не могут эвакуироваться и оказались "заложниками ситуации". При этом "лекарств нет, перевязочного материала нет, анестезиологам делать наркоз нечем".

По данным нашей редакции, на территории "Азовстали" остаются сотни украинских военных и полицейских, а также гражданских лиц.

Вечером 4 мая министерство обороны РФ объявило, что 5-7 мая с 08.00 до 18.00 для эвакуации с "Азовстали" будет открыт "гуманитарный коридор". Как правило, это означает предложение гражданским через фильтрационную систему проследовать на территорию ДНР и далее в Россию.

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