РПЦ не видит "здравого смысла" в решении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

В среду, 4 мая, агентство AFP и телеканал CNN сообщили, что в рамках шестого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации планируется ввести рестрикции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил что возможное внесение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза не имеет ничего общего со здравым смыслом, передает ТАСС.

"Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией, подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта. <...> Надо быть совершенно незнакомым с историей нашей Церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки", – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, уже шестой пакет санкций, в отношении России. В числе новых санкций – постепенный отказ от импорта российской нефти, отключение "Сбербанка" и еще двух крупных банков от системы SWIFT и запрет на вещание на территории Евросоюза трех российских телеканалов. Также будет расширен список россиян, которые попадут под персональные санкции. В своем заявлении Урсула фон дер Ляйен не называла имен. Санкции вступят в силу после того, как их утвердят послы всех 27 стран ЕС.