"Аль-Маядин": делегация ХАМАСа в Москве планирует встречи с Богдановым, Лавровым и Кадыровым

Ливанское издание "Аль-Маядин" уточняет информацию о визите в Москву делегации палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). Согласно этому источнику, представители ХАМАСа встретятся с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, а также могут быть приняты министром иностранных дел Сергеем Лавровым, "если позволит его график".

Кроме того, пишет "Аль-Маядин", делегация ХАМАСа проведет встречи в Госдуме и Совете федерации РФ. Ожидается также встреча делегации ХАМАСа с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В ночь на 4 мая агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщило, что в Москву "для важных переговоров" с российскими официальными лицами прибыла делегация ХАМАСа во главе с Мусой Абу Марзуком. В состав делегации также вошли Фатхи Хамад, Хусам Бадран и представитель ХАМАСа в Москве (имя не названо).

По словам источника Safa, делегация ХАМАСа проведет ряд встреч с руководителями МИД России и другими официальными лицами. Планируется обсудить ситуацию в Иерусалиме, события "на палестинской арене" и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом.

Safa подчеркивает, что нынешний визит делегации ХАМАСа в Москву проходит на период, когда в российско-израильских отношениях наблюдается заметная напряженность из-за войны в Украине.

Информацию, опубликованную агентством Safa, позже подтвердил хамасовский "Палестинский информационный центр", опубликовавший в качестве иллюстрации снимок, на котором показаны Муса Абу Марзук и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, которые держатся за руки как старые друзья.

На момент публикации этой информации агентством Safa российские информационные агентства и МИД РФ не подтверждали и не комментировали визит делегации ХАМАСа в Москву.

Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. После начала Россией войны против Украины это первый такой визит.

Отметим, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС до сих пор воздерживалось от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу.

Примечательно, что визит делегации ХАМАСа в Москву проходит в то время, когда многие страны мира резко сократили свои контакты с российскими властями.

Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно встречался в Москве.