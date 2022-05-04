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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 09:25

Полиция: в Киевской области найдены тела 1235 мирных граждан, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия

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Полиция: в Киевской области найдены тела 1235 мирных граждан, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия

По состоянию на 4 мая в Киевской области найдены тела 1235 мирных граждан, большинство из которых погибли от выстрела огнестрельного стрелкового оружия, заявил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире украинского телемарафона.

По его словам, только 3 мая были найдены тела 20 погибших в Бородянка и окрестностях, а также в селах Вышгородского района.

Небитов заявляет о масштабных преступлениях армии Российской Федерации на территории Киевской области.


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