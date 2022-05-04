Полиция: в Киевской области найдены тела 1235 мирных граждан, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия

По состоянию на 4 мая в Киевской области найдены тела 1235 мирных граждан, большинство из которых погибли от выстрела огнестрельного стрелкового оружия, заявил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире украинского телемарафона.

По его словам, только 3 мая были найдены тела 20 погибших в Бородянка и окрестностях, а также в селах Вышгородского района.

Небитов заявляет о масштабных преступлениях армии Российской Федерации на территории Киевской области.