Берл Лазар призвал Лаврова извиниться перед евреями

Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал скандальное заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера и о том, что самые ярые антисемиты – сами евреи.

"Я не считаю себя вправе давать советы руководителю российской дипломатии, но было бы лучше, если ли бы он извинился перед евреями и признал свою ошибку. Это позволило бы перевернуть страницу и счесть инцидент исчерпанным", - цитирует его Jewish Telegraph Agency .

Раввин назвал заявление Лаврова шокирующим. "Сравнение Холокоста с тем, что происходит сейчас, является неподобающим и принижает подвиг героических советских солдат, освободивших Освенцим и поднявшим знамя победы над Рейхстагом", - сказал он.

Следует отметить, что известный тесными связями с Путиным раввин стал единственным крупным религиозным лидером России, позволившим себе выступить с завуалированной критикой вторжения. Не упомянув слова "война", он еще 2 марта опубликовал призыв к миру на Украине.