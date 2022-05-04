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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 16:05

Великобритания ввела новые санкции в отношении России

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Великобритания ввела новые санкции в отношении России

В среду, 4 мая, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о введении новых антироссийских санкций.

Согласно заявлению Трасс, новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию услуг. Это означает, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами британских компаний в сфере бухгалтерии, менеджмента и PR.

Великобритания также расширила список попавших под санкции российских компаний. В него вошли ВГТРК, КАМАЗ и два новостных агентства - InfoRos и SCF.


Расширился и список физических лиц, на которые распространяются санкции. В него вошли ведущий "Первого канала" и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, ведущая и автор программ на ВГТРК Наиля Аскер-заде, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, глава англоязычной редакции RT Брайан Макдоналд, глава совета директоров "Первого канала" и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, председатель правления "Совкомбанка", Дмитрий Гусев, бывший министр финансов, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, директор Центрального музея Великой отечественной войны Александр Школьник.

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