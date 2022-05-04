Сообщается об обстрелах Николаева, Одессы, Киева и области

Вечером 4 мая поступили сообщения о ракетных обстрелах российской армией Николаева, Одессы, Киева и сел в Киевской области.

Мэр Николаева заявляет, что в городе было два взрыва. Также сообщается о взрывах в Одессе.

Ранее поступили сообщения о ракетных обстрелах российской армией украинского города Днепр, а также районов Черкасс и Запорожья. Украинские ПВО пытаются перехватывать ракеты. Сведения о причиненном ущербе и возможных жертвах уточняются.

В Днепре был обстрелян объект железнодорожной инфраструктуры, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.