В возрасте 87 лет умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

В ночь на 4 мая в возрасте 87 лет в Минске умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщает "Еврорадио".

В конце апреля Шушкевич был госпитализирован в связи с тяжелыми последствиями коронавирусного заболевания, находился в реанимации. Он умер вскоре после того, как его выписали из больницы.

Станислав Шушкевич. Краткая биография

Родился 15 декабря 1934 года в Минске. Его отец был репрессирован в 30-е годы, вышел на свободу в 1956-м.

В 1951 году окончил школу с серебряной медалью, в 1956 году – физико-математический факультет Белорусского государственного университета, в 1959 – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР по специальности "Радиоспектроскопия". Специалист в области радиоэлектроники.

В 1960-1961 годах работал в СКБ радиозавода Минска. В 1963 году защитил в БГУ кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам по теме "Физические принципы выявления разведывательных приемников".

В 1963-1965 годах – доцент кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета.

В 1966-1970 годах – проректор по научной работе Минского радиотехнического института.

В 1970 году защитил во Всесоюзном научно-исследовательском институте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) докторскую диссертацию по теме "Информационные параметры сигналов".

С 1971 года – заведующий кафедрой ядерной физики БГУ.

В 1972 году получил звание профессора.

В 1982 году получил звание заслуженного деятеля науки и техники БССР.

В 1991 году был избран членом-корреспондентом АН БССР.

Входил в состав специально комиссии по изучению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 1989 году общим собранием БГУ был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР и победил на выборах.

В 1990 году был избран депутатом в Верховный Совет Белорусской ССР. 19 мая 1990 года был избран на пост первого заместителя председателя Верховного Совета.

После провала путча ГКЧП в августе 1991 года Станислав Шушкевич стал председателем Верховного Совета Белорусской ССР (занимал этот пост до 1994 года).

В 1991 году Шушкевич подписывал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР.

Весной 1997 года возглавил Организационный комитет по возрождению Белорусской социал-демократической Громады. В феврале 1998 года на Учредительном съезде БСДГ был избран её председателем.

3 августа 1999 года БСДГ вместе с белорусскими оппозиционными партиями основала Консультационный совет оппозиционных политических партий, действовавший до декабря 2002 года.

6 февраля 2005 года Центральная рада БСДГ выдвинула Шушкевича в качестве претендента в единые кандидаты от демократических сил на будущих президентских выборах. 2 октября 2005 года Шушкевич снял свою кандидатуру в пользу остальных претендентов.

3 ноября 2012 года на встрече с представителями белорусской оппозиции в Вильнюсе подписал меморандум "О мерах по обеспечению независимости Беларуси".

15 мая 2016 года вошел в оргкомитет учредительного собрания Белорусского национального конгресса демократических сил, созданного для сплочения оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

В 2018 году оставил пост председателя партии, но оставался почетным председателем БСДГ.

В ходе предвыборной кампании 2020 года Шушкевич являлся доверенным лицом председателя БСДГ Сергея Черечня.

Умер 4 мая 2022 года.