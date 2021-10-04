Специалисты сомневаются, что причиной сбоя в работе Facebook стала хакерская атака

В то время, как специалисты компании Facebook пытаются восстановить работу своих социальных сетей и мессенджера, эксперты по кибербезопасности пытаются понять, что привело к падению одной из крупнейших сетей.

Издание NY Times приводит слова двух специалистов из отдела кибербезопасности Facebook, которые сомневаются в том, что хакерская атака могла привести к подобным проблемам. Они отмечают, что их приложения работают на разных платформах, и поэтому один взлом не мог повлиять на работоспособность всех приложений.

Джон Грэм-Камминг, технический директор компании Cloudflare, в своем твиттере написал, что перед тем, как перестал отвечать DNS Facebook было зафиксировано множество изменений в BGP (в основном отказы), затем Facebook и Instagram исчезли из глобальных таблиц маршрутизации. В интервью NY Times он предположил, что сбой связан с проблемами на серверах Facebook.

Большинство экспертов полагают, что причиной сбоя стал так называемый "человеческий фактор".