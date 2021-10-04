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NEWSru.co.il :: В мире4 октября 2021 г., 06:09

Правительство Японии ушло в отставку

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Ёсихидэ Суга

В понедельник, 4 октября, правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo News.

В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина, напоминает РИА Новости.

На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.


Сегодня обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета.

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Правительство Японии ушло в отставку
 

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