Правительство Японии ушло в отставку

В понедельник, 4 октября, правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo News.

В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина, напоминает РИА Новости.

На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.

Сегодня обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета.