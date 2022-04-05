Буча. Рассказывают очевидцы

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с жителями украинского города Буча в Киевской области, который до недавнего времени был оккупирован российскими войсками.

"Они по трупам своих же солдат на танках ездили"

Андрей Бородай вместе с женой и 13-летним сыном живут в Буче на улице Тарасовская. 24 февраля, как только над Бучей стали летать в сторону Гостомеля первые снаряды, Андрей вместе с женой и сыном укрылись в погребе в гараже, в 50 метрах от их дома.

В этом гараже семья и провела последние полтора месяца, пока Бучу не освободили украинские войска.

Бородай рассказывает, что после того, как Буча была оккупирована, он регулярно совершал вылазки из подвала, чтобы передавать ВСУ координаты позиций российских военных. По словам Андрея, связаться с командованием украинских войск помог ему отец, бывший "афганец". Телефон Бородаю какое-то время удавалось заряжать в машине. Бородай рассказывает, что был такой не один.

"Орки не могли понять, как по ним так точно лупят, и ловили местных мужиков. Устроили на втором этаже дома, метрах в 50 от нашего, пыточную. Мужиков просто ловили на улице. Кто-то соглашался на них работать, а кого-то расстреливали. Я видел, как их выносили", - рассказывает Андрей.

По словам Бородая, российские военные приказали всем местным носить белые повязки, чтобы распознавать мирных жителей. Андрей повязку не носил и говорит, что людей с повязками все равно ловили. Бородай говорит, что его несколько раз пытались на улице подстрелить, то "то ли мазила был, то ли просто убить не хотел".

Бородай говорит, что трупы на улицах лежали практически с самого начала боев. Своих русские сбрасывали в сточные канавы, но не всегда. И русские на своих танках и БТР ездили по всем, не разбирая: "Представьте, они по трупам своих же солдат на танках ездили. А награбленное вывозить не забывали".

Сам Андрей, по его словам, похоронил на футбольном поле десять человек. Среди них были люди, убитые снайперами, погибшие от осколков, сгоревшие в машинах. И пожилая мать его близкого друга.

Когда заканчивались продукты, Бородай шел "на промысел". "Орки разбили лагерь прямо в здании школы моего сына. Я как-то туда пробрался, а там никого не было. Даже охрану не оставили. Я оттуда вынес продукты, свечки и даже боеприпасы прихватил".

Андрей рассказывает, что стреляли иногда "просто так". Однажды, когда они с женой во дворе готовили на костре еду, мимо них просвистело несколько пуль, разбив окно гаража. Стрелял, по словам Бородая, снайпер из завода по производству стекловолокна, который находится неподалеку.

"Из погреба выносили трупы мужчин со связанными руками и ногами"

Людмила Бородай говорит, что все эти полтора месяца не отходила от гаража, в котором они прятались с семьей. Выходила только для того, чтобы приготовить что-то на костре. А когда город освободили, пошла к району магазинов и "Континента" - жилого комплекса из четырёх высотных домов. Рассказывая об увиденном, Людмила все время плачет.

"Все разломано, все в осколках, магазины разворованные. Машины стоят развороченные. Они ходили сливали бензин для генераторов. Жильцы "Континента" говорят, что комплекс заняли русские и держали их в подвалах, не выпуская. Ходили по квартирам и забирали все, что увидят. Золото, деньги, паспорта, технику, телевизоры, даже миксеры уносили. Из подвала выносили трупы мужчин со связанными руками и ногами".

65-летняя Галина Васильевна Фетисова рассказывает, что трупы они с соседями возили хоронить на тележке.

"Кого хоронили? Ну они же с местными жителями воевали. Вот сосед вышел с собакой погулять, и его снайпер застрелил, например. Женю Петрова, волонтер, который лекарства вез, прямо в машине убили. В каждом доме кого-то убили. Да людей просто за телефоны убивали. Хочется их на кусочки рвать. И сказать русским - смотрите, что сделали ваши сыновья, братья, мужья".

По словам Фетисовой, русские и кадыровцы ездили на БТР с разными опознавательными знаками. У русских была нарисована буква V, а у чеченцев - Z.

"Они когда по квартирам ходили, переговаривались: "Вот говорили, что они тут плохо живут, а смотри какая у них техника". А у нас уже ни газа, ни света, ни воды - ничего не было. Если б мы так друг другу не помогали, не выжили бы".