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NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 15:20

Израильское посольство эвакуировало из Чернигова 250 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
У здания почтамта, поврежденного в результате ночного обстрела, в Чернигове, 30 марта 2022 года

Посольство Израиля в Украине совместно с правозащитником и бывшим депутатом Рады Георгием Логвинским провели операцию по эвакуации из Чернигова 250 человек, среди которых находилось и несколько израильтян.

Как сообщил израильский посол Михаил Бродский в социальной сети Facebook, среди вывезенных из города были и тяжелораненные, в том числе восьмилетний ребенок с осколочным ранением спины.

"Колонна из 50 машин взъезжала в город под обстрелом. Ее сопровождали бойцы национальной полиции Украины и спецподразделения пограничной службы. Руководил операцией на месте Георгий Логвинский. На эвакуационном транспорте в город привезли гуманитарную помощь", - написал дипломат.


Бродский также отметил, что эвакуация будет продолжаться. "Поддержку нам оказывают Еврейское Агентство Сохнут, Керен а-Есод и десятки волонтеров по всей стране", - сообщил он.

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