Израильское посольство эвакуировало из Чернигова 250 человек

Посольство Израиля в Украине совместно с правозащитником и бывшим депутатом Рады Георгием Логвинским провели операцию по эвакуации из Чернигова 250 человек, среди которых находилось и несколько израильтян.

Как сообщил израильский посол Михаил Бродский в социальной сети Facebook, среди вывезенных из города были и тяжелораненные, в том числе восьмилетний ребенок с осколочным ранением спины.

"Колонна из 50 машин взъезжала в город под обстрелом. Ее сопровождали бойцы национальной полиции Украины и спецподразделения пограничной службы. Руководил операцией на месте Георгий Логвинский. На эвакуационном транспорте в город привезли гуманитарную помощь", - написал дипломат.

Бродский также отметил, что эвакуация будет продолжаться. "Поддержку нам оказывают Еврейское Агентство Сохнут, Керен а-Есод и десятки волонтеров по всей стране", - сообщил он.