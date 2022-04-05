Гостомель после ухода российских военных. ВИДЕО

Пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Украины опубликовала "без комментариев" видеозапись, на которой показано, как выглядит городок Гостомель (около Киева) после того, как он был оккупирован российскими войсками.

Показаны жилые кварталы, дороги, аэропорт, которые подверглись бомбардировкам и ракетным обстрелам. Инфраструктура Гостомеля в значительной степени разрушена.

Отметим, что примерно в то же время государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала пожарную часть Гостомеля после того, как район был освобожден украинской армией.