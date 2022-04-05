Украинская разведка продолжает публиковать имена российских солдат и офицеров, причастных к военным преступлениям

Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало список российских военнослужащих из 96-й отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (войсковая часть № 52634, Нижний Новгород), которые, по данным украинской стороны, были причастны к совершениям военных преступлений в Киевской области.

В списке командир бригады полковник Евгений Чинцов и его подчиненные: один подполковник, два майора, четыре капитана, один лейтенант и еще около 40 прапорщиков, сержантов, ефрейторов и рядовых.

К каким именно преступлениям причастны эти российские военнослужащие, ГУР минобороны Украины не сообщает.

31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах. Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными.

Власти Украины обвинили армию РФ в совершении военного преступления в Буче. В свою очередь, власти России обвинили украинскую сторону в фальсификации сведений об убийствах мирных граждан российскими военными. Постпреды России и Украины потребовали созвать Совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Буче. Когда состоится такое заседание, пока неясно.