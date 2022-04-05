Источник: Россия открывает границу для израильтян без российского гражданства

Источник в министерстве туризма Израиля сообщил редакции NEWSru.co.il, что Россия снимает ограничения на въезд для израильтян, не имеющих российского гражданства.

Израильтяне, не обладающие российским паспортом, смогут въезжать в Россию начиная с 9 апреля.

Пресс-служба посольства России в Израиле пока официально эту информацию не подтверждает.

Напомним, въезд в Россию в связи с эпидемией коронавируса с марта 2020 года был закрыт для граждан большинства стран, в том числе для граждан Израиля, не имеющих российских паспортов.