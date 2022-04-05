Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 18:03

Зеленский в обращении к СБ ООН: "ООН не смогла обеспечить безопасность в мире"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Заседание Совбза ООН, 5 апреля 2022 года Зеленский в обращении к СБ ООН: "ООН не смогла обеспечить безопасность в мире"

Во вторник, 5 апреля, собрался Совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Украине, в том числе обвинений в убийстве мирных жителей российскими военными в украинском городе Буча.

Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к участникам заседания по видеосвязи, обвинил российские войска в убийствах, изнасиловании мирных граждан. Он заявлял, что российские солдаты убивали "просто ради своего удовольствия".

"Они отрезали конечности, перерезали горло, насиловали и убивали женщин на глазах их детей. Им вырывали языки только потому, что они не говорили того, что хотел услышать от них агрессор", - сказал Зеленский, добавив, что российские военные ничем не отличаются от "других террористов".

Зеленский обвинил ООН в том, что эта организация не смогла обеспечить безопасность в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в СБ как оружием.

Зеленский предложил провести международную конференцию в Киеве, чтобы обсудить, как дальше поддерживать мир во всем мире.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:49 Полиция Германия ликвидировала российскую дракнет-площадку Hydra, отключив ее сервера
22:26 В России вступило в силу решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"
21:55 Минюст РФ объявил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского иностранными агентами, работающими на Украину
18:03 Зеленский в обращении к СБ ООН: "ООН не смогла обеспечить безопасность в мире"
17:52 Буча. Рассказывают очевидцы
17:13 ЕС в рамках нового пакета санкций планирует запретить импорт угля из России
17:00 Испания высылает 25 российских дипломатов
15:56 Украинская разведка продолжает публиковать имена российских солдат и офицеров, причастных к военным преступлениям
15:20 Израильское посольство эвакуировало из Чернигова 250 человек
15:19 Источник: Россия открывает границу для израильтян без российского гражданства
Загрузка...