Зеленский в обращении к СБ ООН: "ООН не смогла обеспечить безопасность в мире"

Во вторник, 5 апреля, собрался Совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Украине, в том числе обвинений в убийстве мирных жителей российскими военными в украинском городе Буча.

Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к участникам заседания по видеосвязи, обвинил российские войска в убийствах, изнасиловании мирных граждан. Он заявлял, что российские солдаты убивали "просто ради своего удовольствия".

"Они отрезали конечности, перерезали горло, насиловали и убивали женщин на глазах их детей. Им вырывали языки только потому, что они не говорили того, что хотел услышать от них агрессор", - сказал Зеленский, добавив, что российские военные ничем не отличаются от "других террористов".

Зеленский обвинил ООН в том, что эта организация не смогла обеспечить безопасность в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в СБ как оружием.

Зеленский предложил провести международную конференцию в Киеве, чтобы обсудить, как дальше поддерживать мир во всем мире.