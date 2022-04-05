Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 41-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 18500

самолеты – 150

вертолеты – 134

танки – 676

бронетранспортеры/бронемашины – 1858

артиллерийские системы – 332

системы ПВО – 55

реактивные системы залпового огня – 107

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

автомобильная техника – 1322

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94

катера/корабли – 7

спецтехника – 25

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это были данные двух-трехнедельной давности.

12 марта, во время пресс-конференции для иностранных журналистов, президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных: 1300 человек (после этого сведения о потерях украинской стороной не публиковались). По данным ООН, с 24 февраля погибли более 1400 мирных жителей Украины (в их числе не менее 120 детей). Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, не менее 5000), в том числе свыше 160 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Но международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, верны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемые ВСУ Украины.