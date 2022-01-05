Талибы приказали рубить головы манекенам в магазинах

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" обязало владельцев магазинов отрезать головы выставленным ими манекенам, поскольку человеческие изображения противоречат исламским нормам.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", распоряжение пока действует только на западе страны. Глава отделения министерства по содействию благочестию и предотвращении греха в провинции Герат призвал продавцов соблюдать законы шариата.

"Если вы накроете голову манекена платком или даже просто спрячете их, посланные Аллахом ангелы никогда не смогут попасть в ваш магазин, чтобы благословить его", - сказал он, комментируя сообщения, что такие попытки имели место.