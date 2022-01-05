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NEWSru.co.il :: В мире5 января 2022 г., 17:56

В результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли не менее 13 человек

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В результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли не менее 13 человек

Пожар в жилом доме в американском городе Филадельфия унес жизни не менее 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Пожарное управление сообщило, что возгорание произошло, по всей видимости, в квартире на втором этаже трехэтажного здания в 6:40 утра. Пожарным и спасательным службам потребовалось около 50 минут, чтобы локализировать очаг возгорания.

Источник и причина пожара пока не установлены.


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