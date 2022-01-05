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NEWSru.co.il :: В мире5 января 2022 г., 15:57

Президент Франции: "Я буду бесить невакцинированных – до конца"

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Президент Франции: "Я буду бесить невакцинированных – до конца"

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал волну негодования, когда в интервью Le Parisien признался, что намерен как можно сильнее осложнить жизнь непривитых граждан. Особое возмущение вызвал использованная им лексика.

"Что касается невакцинированных, я хочу их бесить и буду – до конца. Это наша стратегия", - заявил президент, использовав вульгарное разговорное слово, однокоренное с merde.

Он подчеркнул, что насильно никого прививать не будут. "Никто не отправится в тюрьму за отказ от прививки. Но мы должны сказать людям: с 15 января вы не сможете ходить в рестораны и кафе, в театр и в кино", - сказал глава государства.


Заявление было сделано на фоне рассмотрения Национальным собранием законопроекта, который введет ограничения для непривитых. Результатом неосторожных слов Макрона стала приостановка работы парламента.

Через четыре месяца во Франции пройдут президентские выборы. Макрон еще не объявил о намерении баллотироваться на повторный срок, но нельзя исключать, что выбранная им лексика была неслучайной, и острое словцо фактически дает старт предвыборной кампании.

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