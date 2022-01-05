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NEWSru.co.il :: В мире5 января 2022 г., 08:06

МВД Казахстана о массовых протестах: более 200 задержанных, пострадали около 100 полицейских

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МВД Казахстана о массовых протестах: более 200 задержанных, пострадали около 100 полицейских

Утром в среду, 5 января, министерство внутренних дел Казахстана объявило, что в первый день массовых протестов, вызванных резким повышением цен на газ, за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек. Сообщается также, что в столкновениях пострадали не менее 95 сотрудников правоохранительных органов. 37 автомобилей МВД Казахстана были повреждены (разбиты или сожжены).

Силовики применяли против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Официальных сведений о числе пострадавших среди участников протестов нет.


Вечером 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области, который будет действовать до 19 января.

Президент возложил ответственность за "газовые" протесты на правительство, минэнерго, Казмунайгаз и Qazaqgaz.

На этом фоне правительство Казахстана ушло в отставку. Президент подписал соответствующий указ.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова (первый вице-премьер в составе ушедшего правительства). Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.

Информация об обстановке в Казахстане противоречива. Официальные источники сообщают, что ситуация стабилизируются. В социальных сетях публикуется информация о том, что протесты и столкновения продолжаются.

Телеграм-канал KazTag сообщает о проблемах с сотовой связью, доступностью сервисов WhatsApp и Telegram.

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