МВД Казахстана о массовых протестах: более 200 задержанных, пострадали около 100 полицейских
Утром в среду, 5 января, министерство внутренних дел Казахстана объявило, что в первый день массовых протестов, вызванных резким повышением цен на газ, за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек. Сообщается также, что в столкновениях пострадали не менее 95 сотрудников правоохранительных органов. 37 автомобилей МВД Казахстана были повреждены (разбиты или сожжены).
Силовики применяли против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Официальных сведений о числе пострадавших среди участников протестов нет.
Вечером 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области, который будет действовать до 19 января.
Президент возложил ответственность за "газовые" протесты на правительство, минэнерго, Казмунайгаз и Qazaqgaz.
На этом фоне правительство Казахстана ушло в отставку. Президент подписал соответствующий указ.
Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова (первый вице-премьер в составе ушедшего правительства). Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.
Информация об обстановке в Казахстане противоречива. Официальные источники сообщают, что ситуация стабилизируются. В социальных сетях публикуется информация о том, что протесты и столкновения продолжаются.
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