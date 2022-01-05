Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты
В среду, 5 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован запуск ракеты с территории КНДР, передает агентство "Рёнхап". Предположительно, был осуществлен запуск баллистической ракеты.
Агентство Kyodo News со ссылкой на японских военных также сообщает о предположительном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.
Отмечается, что это первый запуск ракеты с 19 октября прошлого года, когда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.
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// NEWSru.co.il // В мире // 19 октября 2021
Армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря