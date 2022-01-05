Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты

В среду, 5 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован запуск ракеты с территории КНДР, передает агентство "Рёнхап". Предположительно, был осуществлен запуск баллистической ракеты.

Агентство Kyodo News со ссылкой на японских военных также сообщает о предположительном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.

Отмечается, что это первый запуск ракеты с 19 октября прошлого года, когда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.