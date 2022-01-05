Президент Казахстана обратился к России и Беларуси, а также к другим партнерам по ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и подчеркнул, что в сложившейся ситуации намерен действовать максимально жестко, сообщает пресс-служба президента РК.

"Ситуация в стране крайне напряженная. Отдельные лица, называющие себя "участниками протестов", несмотря на мои неоднократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране. Около половины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алматы. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины", - сказал Токаев в среду, обращаясь к казахстанцам.

Он подчеркнул, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы.

Токаев выразил уверенность, что народ республики его поддержит.

Телеграм-канал KazTag написал, что Токарев обратился к партнерам по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за помощью в подавлении беспорядков.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - цитирует Токаева агентство "Интерфакс".