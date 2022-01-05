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NEWSru.co.il :: В мире5 января 2022 г., 17:18

В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт

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Аэропорт Алма-Аты

В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Проводится эвакуация работников аэропорта. Об этом сообщило издание Orda.kz со ссылкой на очевидцев.

Сайт международного аэропорта Алма-Аты не работает. Это, вероятно, связано с отключением интернета по всему Казахстану.

Вместе с тем, очевидцы сообщают, что приостановлен прием самолетов и отправка вылетающих рейсов.


Ранее Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил, что с 5 января Совет возглавил он.

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