Власти Афганистана объявили о кончине "мавлави Великого", которому якобы было 144 года

В среду, 5 января, Национальное телевидение Афганистана сообщило, что в уезде Руйи Ду Аб в провинции Саманган (на севере страны) в возрасте 144 лет скончался мавлави Мухаммад Амин Тотор, он же "Мавлави Великий".

Как пишет агентство "Интерфакс", Мухаммад Амин Тотор был ученым и одним из старейшин Афганистана. 90 лет назад во время правления Амануллы Хана он окончил медресе Деобанд в Индии, преподавал ислам в Самангане и пережил 15 правительств. По словам родственников, мавлави Мухаммад Амин был женат четыре раза.

На самом деле, возраст Мухаммада Амина документально не подтвержден. И о его возрасте, и о истории его жизни известно исключительно со слов его родственников.

Еще осенью 2021 года в социальных сетях распространялась фотография "мавлави Великого", которая сопровождалась словами о том, что он по-прежнему в здравом уме и твердой памяти, и даже может цитировать Коран. При этом на вопросы обычно отвечал: "Я не знаю, что делать".