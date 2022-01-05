Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил, что с 5 января возглавил Совет безопасности страны, ранее возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым. Он также рассказал, что в ходе столкновений полиции с манифестантами есть убитые и раненые.

"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Токаев опроверг слухи о бегстве из Казахстана, заявив, что останется в столице и вскоре опубликует план политических реформ. При этом президент предупредил, что в отношении участников беспорядков власти будут действовать жестко.

Назарбаев, первый президент Казахстана, возглавил Совет безопасности в 1991 году, после провозглашения независимости страны. Сохранил он его, и покинув пост главы государства. Подробности его ухода или отстранения на данный момент неизвестны.