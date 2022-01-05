Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире5 января 2022 г., 16:24

Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Касым-Жомарт Токаев (справа) и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил, что с 5 января возглавил Совет безопасности страны, ранее возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым. Он также рассказал, что в ходе столкновений полиции с манифестантами есть убитые и раненые.

"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Токаев опроверг слухи о бегстве из Казахстана, заявив, что останется в столице и вскоре опубликует план политических реформ. При этом президент предупредил, что в отношении участников беспорядков власти будут действовать жестко.


Назарбаев, первый президент Казахстана, возглавил Совет безопасности в 1991 году, после провозглашения независимости страны. Сохранил он его, и покинув пост главы государства. Подробности его ухода или отстранения на данный момент неизвестны.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 05 января 2022
В Казахстане отключен интернет
// NEWSru.co.il // В мире // 05 января 2022
В Алма-Ате взята штурмом городская администрация, горит здание прокуратуры

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:24 Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана
15:57 Президент Франции: "Я буду бесить невакцинированных – до конца"
14:27 В Казахстане отключен интернет
13:27 Подожжена резиденция президента Казахстана в Алма-Ате
13:06 Талибы приказали рубить головы манекенам в магазинах
12:29 В Алма-Ате взята штурмом городская администрация, горит здание прокуратуры
08:53 Власти Афганистана объявили о кончине "мавлави Великого", которому якобы было 144 года
08:06 Массовые протесты в Казахстане: сотни пострадавших и задержанных
06:33 Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты
23:17 В Казахстане проходят массовые протесты, в Алматы введен режим ЧП
Загрузка...