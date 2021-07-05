Во Флориде взорвана уцелевшая часть комплекса Champlain Towers

В Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), методом контролируемого взрыва была разрушена уцелевшая после частичного обрушения часть жилого комплекса Champlain Towers. Решение о приостановке поисковых работ и сносе здания было принято после того, как специалисты пришли к выводу, что под руинами выживших нет. Важной причиной принятия такого решения было приближение урагана "Эльза".

Ранее были найдены тела 24 погибших. 121 человек считается пропавшим без вести. 139 человек, проживавших в комплексе Champlain Towers, были эвакуированы.

По состоянию на 5 июля, опознаны тела 21 погибшего, опубликованы имена 20 погибших:

1. Стейси Доу Фенг (54)

2. Антонио Лозано (83)

3. Глэдис Лозано (79)

4. Мануэль ЛаФонт (54)

5. Леон Оливкович (80)

6. Кристина Беатрис Эльвира (74)

7. Луис Андрес Бермудес (26)

8. Ана Ортис (46)

9. Фрэнк Клейман (55)

10. Михаэль Давид Альтман (50)

11. Хильда Норьега (92)

12. Андреас Гианнитсопулос (21)

13. Анаэли Родригес (42)

14. Маркус Джозеф Гуара (52)

15. Люсия Гуара (10)

16. Эмма Гуара (4)

17. Бонни Эпштейн (56)

18. Клаудио Боннфой (85)

19. Мария Обиас-Боннфой (69)

20. Магали Елена Дельгадо (80)

21. Семилетний ребенок (идентифицирован, имя не публикуется по просьбе семьи)



По сведениям МИД Израиля, десятки пропавших без вести имеют израильский паспорт.

Известно, что среди погибших и пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы, Великобритании. Упоминалось и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждал, что пропали российские граждане).

Власти Флориды собрали образцы ДНК у родственников пропавших без вести для возможной идентификации останков погибших.

Отметим, что израильские специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

Власти штата Флорида заявляют, что полномасштабное расследование будет начато только после завершения поисково-спасательной операции, так как сейчас первоочередной задачей является спасение выживших.