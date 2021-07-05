От коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов

В понедельник, 5 июля, в возрасте 81 года умер российский режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.

О смерти Меньшова сообщается на официальном сайте "Мосфильма".

Владимир Меньшов. Краткая биография

Родился 17 сентября 1939 в Баку (Азербайджанская ССР, СССР).

В 1961 году стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" (1979) был удостоен премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке; о награде узнал случайно от коллег.

С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров, с 1989 по 2018 руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

Как режиссер снял десятки фильмов, самые известные из которых: "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1984), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000). Как актер снялся более чем в 100 кинофильмах.

Был членом партии "Единая Россия" с 2003 года, хотя с иронией комментировал деятельность партии. Утверждал, что голосовал за коммунистов. Был кандидатом в депутаты Государственной думы на выборах 2021 года от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" по федеральному партийному списку.

Умер 5 июля 2021 года в Москве, в связи с осложнениями на фоне коронавируса.