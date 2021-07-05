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NEWSru.co.il :: В мире5 июля 2021 г., 05:55

Катастрофа военного самолета на Филиппинах: подтверждена гибель 50 человек

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Катастрофа военного самолета на Филиппинах: подтверждена гибель 50 человек

В воскресенье, 4 июля, на Филиппинах разбился военный самолет C-130 Hercules, на борту которого находились 92 человека (трое пилотов, пять членов экипажа и 84 военнослужащих-пассажиров). Катастрофа произошла в районе Патикул, провинция Сулу.

По состоянию на утро 5 июля, подтверждена гибель 50 человек, в том числе трех гражданских. 49 военнослужащих госпитализированы. Об этом сообщает телеканал ABS CBN со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Филиппин Эгард Аревало.

Ранее начальник генштаба армии Филиппин генерал Сирилито Собежана заявлял, что самолет, перевозивший военных из Кагаян-де-Оро, "промахнулся" мимо взлетно-посадочной полосы, пытался вновь набрать высоту, но упал в джунглях. Полковник Эдгард Аревало утверждал, что авиакатастрофа, по всей видимости, не была вызвана атакой боевиков, хотя в районе, где упал самолет, филиппинские военные действуют против исламистов.


Информация уточняется.

C-130 Hercules – самый используемый в мире военно-транспортный самолет средней и большой дальности (производства компании Lockheed, США).

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