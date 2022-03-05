Премьер-министр Израиля Беннет встретился с президентом Путиным в Москве

В субботу, 5 марта, вечером, премьер-министр Нафтали Беннет встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча продолжалась около трех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи обсуждалась ситуация в Украине.

Это первая встреча Путина с западным лидером со дня начала войны в Украине. Офис президента Украины Владимира Зеленского был заранее проинформирован об этой встрече.

Премьер-министр Израиля вылетел в Москву в субботу утром. По сообщению "Кешет", Беннет отправился в Москву на частном самолете, чтобы сохранить секретность встречи. Его сопровождали глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь главы правительства Матан Сиди. Во встрече в качестве переводчика принимал участие министр строительства Зеэв Элькин.

По сообщению радиостанции "Галей ЦАХАЛ", канцелярия премьер-министра заранее поставила в известность администрацию США о встрече с Путиным. США дали "зеленый свет" этой встрече.

Высокопоставленный израильский источник прокомментировал встречу премьер-министра Беннета и президента Путина. По его словам, факт проведения встречи был заранее скоординирован с США, Германией и Францией. Украинское руководство также было проинформировано.

Встреча состоялась после многочисленных бесед премьер-министра Беннета с мировыми лидерами на прошлой неделе. Беннет беседовал с президентом России о положении евреев и еврейских общин в связи с конфликтом.

В ходе встречи обсуждался также вопрос продвижения на переговорах с Ираном в Вене. Глава правительства Израиля повторил, что Израиль возражает против возврата к соглашению 2015 года.

Отмечается, что министр иностранных дел Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман были поставлены в известность о встрече в Москве.

Встреча с Путиным стала продолжением телефонной беседы двух лидеров, состоявшейся 2 марта. Пресс-служба Кремля сообщала тогда, что беседа состоялась по инициативе Иерусалима.

После завершения встречи с Путиным Беннет вылетел в Берлин для беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.