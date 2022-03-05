Власти Украины заявили, что российские войска не соблюдают "режим тишины". Российская сторона продолжает обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, сообщает в своем телеграм-канале Верховная Рада Украины. В связи с этим эвакуация мирного населения переносится.

"Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - говорится в сообщении Верховной Рады.

На маршруте эвакуации людей из Донецкой области продолжаются бои. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои", - отметил Кириленко.

Он добавил, что власти проводят переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины на всем маршруте эвакуации гражданских из Мариуполя.

В Мариупольском городском совете сообщили, что войска РФ также продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности.

Напомним, 5 марта, утром, Россия объявила "режим тишины" для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, городов, расположенных в Донецкой области.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что гуманитарный коридор даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры: света, воды и мобильной связи. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости.