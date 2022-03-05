Россия объявила "режим тишины" для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны РФ.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сказали в ведомстве.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что гуманитарный коридор даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры: света, воды и мобильной связи. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости.

Однако позже стало известно, что эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи откладывается, так как на маршруте эвакуации продолжаются бои. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои", - отметил Кириленко.

Он добавил, что власти проводят переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины на всем маршруте эвакуации гражданских из Мариуполя.

В Мариупольском городском совете сообщили, что войска РФ также продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности.

В субботу, 5 марта, утром, сирены воздушной тревоги были слышны в Киеве, а также Черкассах, Житомире и Чернигове.

В Сумах местных жителей предупреждают об угрозе уличных боев и призывают не пренебрегать собственной безопасностью. В городе отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ вследствие российской бомбардировки.

Глава минобороны Алексей Резников подвел итоги девяти дней войны, заявив, что на сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Он подчеркнул, что российской авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной – такой, как атомные и гидроэлектростанции.

Основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных населенных пунктах. На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений. На Северском направлении украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михаил-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен. На Приморском направлении украинские военные прикрывают побережье и выполняют задачи по недопущению оцепления города Николаев.