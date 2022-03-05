Украина, Иран и Сирия. Опубликованы подробности встречи Беннета и Путина

Вечером 5 марта стали известны подробности встречи премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина.

Согласно опубликованной информации, примерно в 8 часов утра Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Это исключительный случай, когда соблюдающий шаббат премьер-министр отправляется в поездку в этот день.

Как сообщалось ранее, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин (также соблюдающий заповеди иудаизма), глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди. В самой встрече принимал участие только Зеэв Элькин, который, по сообщению пресс-службы премьер-министр, оказывал помощь при переводе, как неоднократно делал это в прошлом в ходе встреч израильских премьера-министров с президентом России Путиным.

Встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. Как сообщает портал Walla, 4 марта Беннет побеседовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам влияния на позицию России. Встреча в Москве состоялась и с ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. "Мы рады, что наметился прогресс", - заявили в руководстве Украины. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета израильского самолета, направлявшегося в Москву.

Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о переговорах с Ираном и о свободе действий Израиля в Сирии. Также обсуждалось положение евреев и еврейских общин в связи с тем, что израильские официальные источники называют "конфликтом". По сообщению некоторых СМИ, По сообщению некоторых СМИ, в ходе встречи Беннет попросил о создании нескольких "гуманитарных коридоров" для эвакуации из зоны боевых действий евреев и для их дальнейшей репатриации. Но официально никакие подробности о содержании встречи не разглашались.

Сразу после завершения встречи с президентом России, премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Предполагается, что речь идет о продолжении посреднической миссии премьер-министра.

Из Парижа также сообщают, что после того, как Беннет проведет в Германии встречу с канцлером Олафом Шольцем, израильский премьер, вероятнее всего, отправится сразу во Францию на встречу с Макроном.