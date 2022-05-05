Командование полка "Азов" призвало мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с "Азовстали"

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар опубликовал заявление: "Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских (с "Азовстали") и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью".

Наш источник на "Азовстали" подчеркивает, что ситуация "действительно критическая", идут ожесточенные бои на всей территории завода. При этом отмечается, что российская сторона категорически отказывается от варианта эвакуации раненых на территорию Украины, заявляя, что раненые будут признаны военнопленными и им окажут необходимую медпомощь на территории РФ, По словам нашего источника, ранее уже были случаи, когда раненые украинцы сдавались в плен российским военным, а потом их находили мертвыми. Наш собеседник отмечает, что есть варианты, которые выгодны обеим сторонам конфликта, но эти варианты должны обсуждаться политиками, а не военными.

В то же время в украинских СМИ распространяется оптимистичное заявление советника главы офиса президента Украина Алексея Арестовича о том, что российские войска якобы выбиты украинскими защитниками с территории "Азовстали".

Ранее начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что, вопреки заявлениям российской стороны, штурм "Азовстали" войсками РФ продолжается. "Сегодня, согласно договоренности с россиянами, должен был быть объявлен режим прекращения огня. Режим прекращения огня не объявлен. Штурмовые группы постоянно идут на наши позиции. Где-то продавливают... Ситуация усугубляется с каждым часом. Раненых у нас становится с каждым днем всё больше", – говорит наш собеседник.

По оценке Вершинина, пока нет никаких признаков того, что штурм "Азовстали" будет приостановлен и появится возможность для эвакуации гражданских и раненых.

Вечером 4 мая министерство обороны РФ объявляло, что 5-7 мая с 08.00 до 18.00 для эвакуации с "Азовстали" будет открыт "гуманитарный коридор". Судя по словам Вершинина, это так и не произошло.