Фельдман: в результате обстрела харьковского экопарка погиб 15-летний волонтер
Предприниматель Александр Фельдман, владелец расположенного в Харьковской области "Фельдман Экопарка", опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором сообщил, что во время эвакуации африканских буйволов под обстрел попала команда сотрудников и волонтеров.
Фельдман сообщил, что погиб 15-летний подросток, который помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Еще два человека получили тяжелые ранения.
Он отметил, что с начала войны (24.02.2022) в результате российских обстрелов погибли уже шесть сотрудников и волонтеров экопарка.
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