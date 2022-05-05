Фельдман: в результате обстрела харьковского экопарка погиб 15-летний волонтер

Предприниматель Александр Фельдман, владелец расположенного в Харьковской области "Фельдман Экопарка", опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором сообщил, что во время эвакуации африканских буйволов под обстрел попала команда сотрудников и волонтеров.

Фельдман сообщил, что погиб 15-летний подросток, который помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Он отметил, что с начала войны (24.02.2022) в результате российских обстрелов погибли уже шесть сотрудников и волонтеров экопарка.