Минобороны РФ утверждает, что за одни сутки убиты 600 украинских "националистов"

Министерство обороны РФ утром 5 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 71-й день, называют "военной спецоперацией".

"Традиционно" текст отчета минобороны РФ начинается со слов "высокоточными ракетами". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У". Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области. Кроме того, за ночь уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой Народной Республики, Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2".

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.