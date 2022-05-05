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NEWSru.co.il :: В мире5 мая 2022 г., 18:36

Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники

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Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники

Агентство Reuters опубликовало расследование своих журналистов, которым удалось установить личности некоторых российских солдат, находившихся в украинском городе Буча.

В отчете говорится, что городе находились военнослужащие спецподразделения "Витязь", входящего в Росгвардию, псковские десантники и несколько подразделений чеченских военнослужащих.

Эти выводы были сделаны на основании удостоверения личности бойца "Витязя", а также любовного письма, адресованного бойцу 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Личность еще одного бойца из той же дивизии удалось установить благодаря граффитти Wolf_68, остановленном на стене одного из домов.


Кроме того, на основании показаний очевидцев Reuters делает вывод о том, что в Буче находились несколько подразделений чеченских военнослужащих.

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