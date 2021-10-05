Президент Азербайджана сфотографировался недалеко от границы с Ираном рядом с израильским беспилотником Harop
В понедельник, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джебраильский район, где примерно в 10 км от границы с Ираном дислоцирована новая воинская часть пограничной службы.
На камеры Алиев говорил о сотрудничестве с Россией и Турцией и о развитии региона, перешедшего под контроль Азербайджана после победы в войне за Нагорный Карабах.
При этом пресс-служба президента Азербайджана распространила его фотографию, сделанную в военной части в Джебраильском районе, рядом с израильским беспилотным барражирующим боеприпасом Harop.
Год назад боеприпасы Harop применялись армией Азербайджана в карабахском конфликте. Иранские СМИ сообщали, что один из таких боеприпасов, принадлежавших Азербайджану, упал тогда на территории Ирана.
Барражирующие боеприпасы Harop производят в Азербайджане по лицензии израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI).
4 октября министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на выступление главы иранского МИДа, подчеркнув, что на азербайджано-иранской границе нет израильских военных. При этом Баку не комментирует заявления о военном присутствии Израиля в стране.
Ранее глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил: "Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события… Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана" (агентство IRNA, перевод РИА Новости).
На прошлой неделе вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем вооруженных сил Армении.
Саудовская газета "Элаф" пишет, что на прошлой неделе в Азербайджан направилась делегация израильских силовых структур, чтобы поддержать Баку в условиях обострившегося кризиса в отношениях с Тегераном. Израильтяне, говорится в публикации, заверили азербайджанских коллег в готовности оказать поддержку в случае враждебных действий с иранской территории. Источники "Элаф" сообщают, что два истребителя пятого поколения F-35 израильских ВВС постоянно находятся в Азербайджане. И Израиль готов при необходимости перебросить в эту страну дополнительные самолеты. На этом фоне появилась информация о возможной скорой закупке Азербайджаном израильских систем противоракетной обороны "Хец 3" (Arrow 3).
Израиль и Азербайджан поддерживают тесное оборонное сотрудничество. Согласно публикациям СМИ, израильские спецслужбы используют азербайджанскую территорию как базу для действий против Ирана.
Официальный Баку обвиняет Иран в контрабанде товаров в Армению по трассе, которая в ходе Второй Карабахской войны была передана Азербайджану, но находится под контролем российских миротворцев.
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