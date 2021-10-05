Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире5 октября 2021 г., 11:38

Канадский политик, называвший ресторатора-мусульманина "террористом", отправится в тюрьму

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Канадский политик, называвший ресторатора-мусульманина "террористом", отправится в тюрьму

Верховный суд канадской провинции Онтарио приговорил к 18 месяцам лишения свободы кандидата на пост мэра Калгари Кевина Джонстона. Он был признан виновным в преследовании бизнесмена-мусульманина Мухаммада Фатиха.

На своем веб-сайте и в социальных сетях Джонстон называл владельца сети халяльных ресторанов Paramount Fine Foods "террористом" и "убийцей детей". Еще в 2019 году суд признал его виновным в диффамации и потребовал прекратить оскорбления на религиозной почве, приговорив к штрафу в 2,5 миллиона долларов.

В нынешнем вердикте судья Фред Майерс подчеркнул, что приговор вынесен не за политические взгляды подсудимого, а за пропаганду ненависти и презрение к суду. "Он распространяет отвратительные стереотипы, например, объявляет всех мусульман террористами", - заявил судья.


Добавим, что в июле 2021 года суд Калгари признал Джонстона виновным в подстрекательстве к нарушению карантинных мер и приговорил к 40 дням тюрьмы. Он начнет отбывать срок после 22 октября, через четыре дня после муниципальных выборов в Калгари. Приговор не считается достаточным основанием для отстранения от выборов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:08 Отчет: более 200000 французских детей стали жертвами священников-педофилов
20:41 Вандалы оставили антисемитские граффити на территории мемориального комплекса "Освенцим"
19:44 96-летняя экс-секретарша коменданта концлагеря освобождена из-под стражи
18:54 Партия Саакашвили планирует проведение масштабных протестов в Грузии
18:23 Умер режиссер Николай Рашеев, снявший фильм "Бумбараш"
17:50 Самолет компании Air India застрял под пешеходным переходом в Дели
15:29 Зеленский и Герцог сделали противоречащие друг другу заявления по конфликту между Украиной и Россией
15:29 Российский "киноэкипаж" причалил к МКС, при стыковке возникли проблемы
13:40 Сара Сильверман против радикальных демократов: "Люди любят только страдающих евреев"
13:04 Российский "киноэкипаж" стартовал к МКС
Загрузка...