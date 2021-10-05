Канадский политик, называвший ресторатора-мусульманина "террористом", отправится в тюрьму

Верховный суд канадской провинции Онтарио приговорил к 18 месяцам лишения свободы кандидата на пост мэра Калгари Кевина Джонстона. Он был признан виновным в преследовании бизнесмена-мусульманина Мухаммада Фатиха.

На своем веб-сайте и в социальных сетях Джонстон называл владельца сети халяльных ресторанов Paramount Fine Foods "террористом" и "убийцей детей". Еще в 2019 году суд признал его виновным в диффамации и потребовал прекратить оскорбления на религиозной почве, приговорив к штрафу в 2,5 миллиона долларов.

В нынешнем вердикте судья Фред Майерс подчеркнул, что приговор вынесен не за политические взгляды подсудимого, а за пропаганду ненависти и презрение к суду. "Он распространяет отвратительные стереотипы, например, объявляет всех мусульман террористами", - заявил судья.

Добавим, что в июле 2021 года суд Калгари признал Джонстона виновным в подстрекательстве к нарушению карантинных мер и приговорил к 40 дням тюрьмы. Он начнет отбывать срок после 22 октября, через четыре дня после муниципальных выборов в Калгари. Приговор не считается достаточным основанием для отстранения от выборов.