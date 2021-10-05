Предотвращение покушения на израильских бизнесменов на Кипре. СМИ публикуют некоторые подробности о подозреваемом

Кипрские власти не комментируют заявление правительства Израиля о том, что на Кипре был предотвращен теракт, подготовленный иранскими спецслужбами и направленный против израильских бизнесменов.

Расследование засекречно. Хотя по публикациям в кипрских и греческих СМИ можно найти некоторые подробности.

4 октября начальник полиции Республики Кипр Стелиос Папатеодору заявил: "Был задержан человек, у которого были обнаружены оружие и патроны. Это чувствительный инцидент. Слушания по ходатайству о предварительном заключении было закрытым". От каких-либо дополнительных комментариев он уклонился.

Кипрские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что подозреваемый, против которого пока не было предъявлено никаких обвинений, был задержан 27 сентября в Никосии, вскоре после того, как пересек пограничный переход, следуя с турецкой территории. В его автомобиле были найдены пистолет, глушитель и патроны. Сообщается, что задержанному 38 или 39 лет, он является азербайджанцем по национальности и гражданином России. На прошлой неделе он предстал перед судом, который продлил срок его содержания под стражей на восемь суток (то есть сегодня или завтра должно состояться новое судебное заседание по этому делу). Известно, что подозреваемый до задержания находился на острове Кипр в течение примерно 20 дней и арендовал два автомобиля. Кроме того он использовал самокат с электроприводом для частых переездов с турецкой на греческую сторону острова и обратно.

Израильские СМИ писали, что задержан наемный убийца, готовивший покушения на израильского миллиардера Тедди Саги и еще четверых бизнесменов. По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как Саги покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

4 октября пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди объявил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены. "Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди. Вскоре после этого с заявлениями о предотвращении "иранского" теракта на Кипре выступили министр обороны Израиля Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Посольство Ирана на Кипре распространило заявление, в котором говорится, что утверждение Израиля, согласно которому Иран готовил теракт против израильских бизнесменов на острове Кипр, не имеют под собой оснований. "Этот режим всегда выдвигал необоснованные обвинения против Исламской республики", – говорится в заявлении.

Ранее холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся в израильских СМИ информацию о предотвращении покушения на него, заказанного "русской мафией". В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.