Бесценный исторический документ из Ватикана: о выставке в Еврейском музее в Кельне

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии, пишет Deutsche Welle.

"Самое главное: в Кельне есть Еврейский музей", – такими словами Штефан Краус, директор кельнского музея "Колумба", начал пресс-конференцию, состоявшуюся на днях в связи с открытием выставки "In die Weite – Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland", повествующей о разных аспектах еврейской жизни в Германии.

Действительно, строительство Еврейского музея MiQua в Археологическом квартале Кельна уже подходит к концу. А пока выставка будет проходить в стенах музея "Колумба". Около ста экспонатов, предоставленных во временное пользование музеями разных стран (некоторые из объектов в течение года будут заменены), рассказывают о многогранной еврейской жизни в Германии. Экспозиция развернута в рамках праздничной программы "1700 лет еврейской жизни в Германии", реализуемой в ФРГ на протяжении всего 2021 года.

Главный экспонат выставки – копия указа римского императора Константина Великого, изданного в 321 году. Он считается первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. В кельнской экспозиции представлен тот, что является собственностью Ватиканской апостольской библиотеки. Этот список, сделанный около 600 года, – самая старая копия указа. Обычно редчайшие исторические документы такого рода не покидают пределов Ватикана, но по просьбе Кельнского архиепископства и в связи со столь знаменательной датой, как 1700-летие еврейской жизни в Германии, было сделано исключение.

"Тот факт, что этот указ удалось привезти в Кельн, очень много значит – и для меня лично, и для экспозиции. Его доставка сюда и эта выставка станут событием, которое вызовет необычайный общественный интерес и привлечет внимание как в Германии, так и во всем мире", – подчеркнул Абрахам Лерер, вице-президент Центрального совета евреев Германии и член правления синагогальной общины Кельна, выступая на церемонии приема посылки с историческим документом из Ватикана.

Концепция выставки поражает новизной. Так, картины представителей абстрактного экспрессионизма вывешены рядом с древними рукописями, а художественные инсталляции соседствуют с предметами быта. Создатели выставки называют это "историко-эстетическим подходом". По их словам, произведения искусства позволяют лучше проиллюстрировать те исторические события, о которых не сохранилось свидетельств.

Гениза – это древнееврейское слово, происходящее из древнеперсидского языка. Оно означает место хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов из Танаха, Талмуда, молитвенников и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты бога, а также предметов культа, уничтожение и осквернение которых запрещено еврейскими религиозными нормами.

Гениза в Нидерциссене была случайно обнаружена на чердаке местной синагоги, когда в ее здании собирались делать капитальный ремонт. Под слоем грязи и пыли лежали пергаментные рукописи, старые молитвенники, предметы культа. По оценкам экспертов, самым старым из найденных вещей является вымпел Торы 1653 года. Эта гениза – одна из наиболее значимых среди обнаруженных в Германии хранилищ такого рода на сегодняшний день. Когда-то в Нидерциссене проживало 400 евреев. Сегодня здесь нет ни одного жителя иудейского вероисповедания. Предметы из нидерциссенской генизы теперь экспонируются на выставке, развернутой в музее "Колумба".

В экспозиции представлена и уникальная коллекция фотографий синагог Бадена – региона на юго-западе современной Германии. Фридрих I, великий герцог Баденский, правивший здесь в 1856-1907 годах, проводил либеральную политику. В 1862 году, на 10 лет раньше других немецких земель, парламент Бадена одобрил подписанный Фридрихом I радикальный закон "О гражданском равноправии израильтян", который поставил евреев в равное положение с другими гражданами.

В знак благодарности Верхний совет израильтян, созданный в Бадене в 1809 году в качестве региональной ассоциации еврейских жителей, передал в дар великому герцогу на его 70-летие ларец с фотографиями баденских синагог. По прошествии лет эта коллекция была утеряна и вновь обнаружена лишь в 1995 году. На вошедших в нее снимках запечатлены 13 баденских синагог. При нацистском режиме одиннадцать из них были уничтожены.

Выставка "In die Weite – Aspekte des jüdischen Lebens in Deutschland" будет открыта до 15 августа 2022 года.

Напомним, что в этом году в Германии отмечается 1700-летие еврейской жизни.

Публикуется в рамках информационного партнерства