Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена: названа причина сбоя, Цукерберг потерял за 7 часов $7 млрд

После семичасового глобального сбоя работа социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, полностью восстановлена.

В компании Facebook заявили, что сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. "Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", – говорится в официальном заявлении (цитируется в переводе РИА Новости).

При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей. Это заявление стало реакцией на публикацию издания Privacy Affairs, сообщившего на фоне сбоя, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю.

На фоне беспрецедентного сбоя акции социальной сети Facebook подешевели примерно на 5%. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

После восстановления работы соцсетей и мессенджера Марк Цукерберг написал на своей странице в Facebook: "Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к работе в онлайн-режиме. Приношу извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги".