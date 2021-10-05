Президент Герцог прибыл в Киев на открытие Мемориального центра в Бабьем Яру

Президент Израиля Ицхак Герцог приземлился утром 5 октября в Киеве с официальным визитом – первым после вступления в должность главы государства. Он прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

"Украина – страна с богатейшим еврейским наследием, но и с нелегкой, полной боли еврейской историей. Завтра мне предстоит принять участие в церемонии открытия Центра по увековечиванию памяти жертв Бабьего Яра", - рассказал он.

Сразу после приземления в аэропорту "Борисполь" Ицхак Герцог возложил венки на Могилу Неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора. После этого президент Израиля прибыл в Мариинский дворец, где в настоящий момент беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Герцог также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Интересно, что на среду, 6 октября, было назначено выступление Герцога в Верховной Раде, однако это выступление было отменено украинской стороной. По мнению некоторых источников, выступление Герцога отменили из-за напряженности в отношениях между украинским президентом и спикером.

Отмена выступления Герцога в Верховной Раде не комментируется пресс-службой президента.

Тем не менее, мероприятия 5 октября являются только подготовкой к главному событию, которое состоится в среду, 6 октября, когда президенты Израиля и Украины, депутаты Кнессета, президент Германии и другие высокопоставленные лица соберутся на торжественное открытие Мемориального центра в Бабьем Яру.