Самолет компании Air India застрял под пешеходным переходом в Дели

Самолет компании Air India, проданный на слом, во время транспортировки застрял под пешеходным переходом в Дели,сообщает ВВС. Авиакомпания Air India, чей логотип украшает борт лайнера, заявила, что не имеет никакого отношения к этому воздушному судну.

"Это снятый с регистрации, списанный и проданный самолет Air India. Прошлым вечером его перевозку осуществляли новые владельцы. Air India ни при каких обстоятельствах не имеет к этому самолету никакого отношения", - гласит заявление авиаперевозчика.

В свою очередь, представители аэропорта Дели сообщили, что "самолет определенно не является частью воздушного парка аэропорта", и что, "возможно, водитель совершил ошибку при его транспортировке".

Видеоролик, на котором можно увидеть самолет под мостом, был размещен в интернете и быстро стал "вирусным".