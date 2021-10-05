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NEWSru.co.il :: В мире5 октября 2021 г., 19:44

96-летняя экс-секретарша коменданта концлагеря освобождена из-под стражи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
96-летняя экс-секретарша коменданта концлагеря освобождена из-под стражи

96-летняя Ирмгард Фурхнер, обвиняемая в пособничестве убийству 1112 человек и пытавшаяся сбежать от суда, была освобождена из-под стражи до очередного судебного слушания, сообщает Times of Israel.

Ей разрешено вернуться в дом престарелых, где она постоянно живет. Суд города Итцехо постановил, что она может быть освобождена с соблюдением определенных условий.

Ирмгард Фурхнер в годы войны работала секретаршей коменданта концлагеря Штуттгоф. Ей в тот период было 18-19 лет.


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