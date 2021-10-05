Вандалы оставили антисемитские граффити на территории мемориального комплекса "Освенцим"

Руководство мемориального комплекса "Освенцим", расположенного на территории нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, сообщило о том, на стенах бараков были обнаружены граффити антисемитского толка.

В частности, неизвестные вандалы оставили оскорбительные для памяти жертв Холокоста надписи на английском и немецком языках. Полиция просматривает видеозаписи с камер видеонаблюдения; начато расследование, виновные разыскиваются, сообщает Reuters.

Также полицией были приняты дополнительные меры безопасности для охраны мемориального комплекса.