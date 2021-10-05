Российский "киноэкипаж" причалил к МКС, при стыковке возникли проблемы
5 октября с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Командир корабля – космонавт Антон Шкаплеров.
РИА Новости передает, что "Союз" уже причалил к модулю "Рассвет" Международной космической станции.
Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", при причаливании корабля с МКС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате подмосковный Центр управления полетами велел Шкаплерову перейти на ручное управление. (Отметим, что в экипаже нет бортинженера.)
Экипаж проверит герметичность стыковки, обеспечит равное давление между кораблем и станцией, а затем, как ожидается, откроет переходные люки.
На МКС Шипенко и Пересильд проведут 12 дней. В программе полета – проведение съемок художественного фильма "Вызов".
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Роскосмос: актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят для съемок на МКС