Российский "киноэкипаж" причалил к МКС, при стыковке возникли проблемы

5 октября с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Командир корабля – космонавт Антон Шкаплеров.

РИА Новости передает, что "Союз" уже причалил к модулю "Рассвет" Международной космической станции.

Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", при причаливании корабля с МКС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате подмосковный Центр управления полетами велел Шкаплерову перейти на ручное управление. (Отметим, что в экипаже нет бортинженера.)

Экипаж проверит герметичность стыковки, обеспечит равное давление между кораблем и станцией, а затем, как ожидается, откроет переходные люки.

На МКС Шипенко и Пересильд проведут 12 дней. В программе полета – проведение съемок художественного фильма "Вызов".