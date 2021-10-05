Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Во вторник, 5 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году лауреатами премии стали Сюкуро Манабэ (90, США), Клаус Хассельман (89, Германия) и Джорджио Паризи (73, Италия). Премия присуждена им "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Премия разделена на две части. Первую половину получили Манабэ и Хассельман, они удостоены Нобелевской премии "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Вторую половину получил Паризи "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

См. описание исследований лауреатов на сайте Нобелевской премии.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали трое ученых. Тогда премия была разделена на две равные части: первую получил Роджер Пенроуз (Великобритания), вторую разделили между Райнхардом Генцелем (Германия/США) и Андреа Гез (США). Пенроуз был удостоен премии "за открытие того факта, что образование черной дыры является надежным прогнозом в общей теории относительности". Генцель и Гез были премированы "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года

В области медицины и физиологии. Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".