Отчет: более 200000 французских детей стали жертвами священников-педофилов

Созданная во Франции комиссия по расследованию церковных злоупотреблений опубликовала отчет, согласно которому только после 1950 года сексуальному насилию со стороны церковников подверглись более 216000 французских детей. Об это сообщает агентство AP.

Председатель комиссии Жан-Марк Сов заявил, что насилие носило системный характер. Установлена причастность к преступлениям 3000 священнослужителей. Если учесть деяния представителей религиозных движений, жертв окажется более 330000 человек, 80% пострадавших – мальчики.

"На протяжении долгих лет церковь Франции демонстрировала глубокое, полное, жестокое пренебрежение, заботясь о себе, а не о жертвах. Церковь не только не принимала мер для их защиты, но нередко вверяла их в руки хищников", - сказал Сов.

На церемонии передачи 2500-страничного отчета представителям церкви были и жертвы. "Вы позор человечества. В этом аду были совершены бесчисленные массовые преступления. Но худшие среди них – преступления против доверия, против морали, против детей", - заявил глава организации "Освобожденное слово" Франсуа Дево.

Папа Римский Франциск приветствовал публикацию отчета. Несмотря на то, что восстановление доверия к католической церкви с каждым подобным скандалом становится все более сложной задачей, религиозный истеблишмент осознает необходимость искупления.